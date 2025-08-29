Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:09
23.403 -1,27%
Dow Jones 18:09
45.486 -0,33%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Si muove in ribasso Broadcom a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso la società tech statunitense, che mostra un -4,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Broadcom rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Broadcom è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 304 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 291,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 316,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
