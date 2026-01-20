Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:02
25.063 -1,83%
Dow Jones 20:02
48.534 -1,67%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Pesante sul mercato di New York Broadcom

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Broadcom
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense, che tratta in perdita del 4,16% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Broadcom rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Broadcom ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 342,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 351,7, mentre il primo supporto è stimato a 334.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```