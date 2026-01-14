Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:59
25.303 -1,70%
Dow Jones 17:59
48.888 -0,62%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

New York: sell-off per Broadcom

Migliori e peggiori
New York: sell-off per Broadcom
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense, che tratta in perdita del 5,28% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Broadcom rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Broadcom resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 345,9 USD. Supporto visto a quota 330,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 361,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```