Domino's Pizza in rally a Londra dopo conferma target 2025 e buyback

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,83%, dopo aver riaffermato le sue previsioni per il 2025.La catena di fast-food, inoltre, ha annunciato un, con cui punta a restituire valore agli azionisti e, a rafforzare la fiducia del mercato, nella solidità finanziaria della società.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,028 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,155. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,951.