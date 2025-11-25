Milano 11:28
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:28
9.533 -0,02%
Francoforte 11:27
23.182 -0,25%

Borsa: Londra, apertura +0,1%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,1%
Indice FTSE-100 +0,1% a quota 9.544,81 dopo l'apertura.
Condividi
```