Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.17
Borsa: Londra, apertura -0,16%
In breve
,
Finanza
10 dicembre 2025 - 09.06
Indice FTSE-100 -0,16% a quota 9.626,29 dopo l'apertura.
Argomenti trattati
Londra
(187)
·
FTSE 100
(75)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,09%
