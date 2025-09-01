Milano 10:08
Francoforte: andamento rialzista per Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit Delivery Hero, che lievita dell'1,94%.

L'andamento di Delivery Hero nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Delivery Hero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,63 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,39. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
