Milano 10:49
45.865 -0,77%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:49
10.423 +0,20%
Francoforte 10:49
24.859 +0,03%

Francoforte: Delivery Hero si muove verso il basso

Ribasso per Delivery Hero, che passa di mano in perdita dell'8,35%.
