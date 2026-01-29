Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso per Delivery Hero
, che presenta una flessione del 2,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Delivery Hero
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,85 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,04. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)