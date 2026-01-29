Milano 10:59
45.354 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 10:59
10.197 +0,42%
Francoforte 10:59
24.542 -1,13%

Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso per Delivery Hero, che presenta una flessione del 2,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Delivery Hero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,85 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,04. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
