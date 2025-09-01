Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di contenitori
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 43,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 44,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,74.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)