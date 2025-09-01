Milano 10:08
42.484 +0,68%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:08
9.208 +0,22%
Francoforte 10:07
24.017 +0,48%

Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del produttore di contenitori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 43,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 44,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```