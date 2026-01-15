Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Retrocede la società di packaging
, con un ribasso dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore di contenitori
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)