Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging, con una flessione del 3,29%.

L'andamento di Gerresheimer nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di medio periodo del produttore di contenitori confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,14 Euro con primo supporto visto a 26,12. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25,78.

