Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt
(Teleborsa) - Avanza Hensoldt, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,56%, rispetto a -2,16% del Germany MDAX).


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Hensoldt restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 89,43 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 91,08. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 92,73, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```