Milano 13:55
45.865 +0,74%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:55
10.285 +0,60%
Francoforte 13:55
24.736 +0,81%

Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt
Sottotono Hensoldt, che passa di mano con un calo del 2,51%.
Condividi
```