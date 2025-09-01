Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,13%, rispetto a -1,44% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.736,7 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.770,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.702,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)