Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,13%, rispetto a -1,44% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.736,7 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.770,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.702,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
