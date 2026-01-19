Milano 17:35
Francoforte: scambi in positivo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita del 2,42%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rheinmetall AG rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.962,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.931. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.994.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
