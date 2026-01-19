Francoforte: scambi in positivo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che lievita del 2,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Rheinmetall AG
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.962,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.931. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.994.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)