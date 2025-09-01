Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia telefonica
, che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.
L'andamento di Telecom
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda telefonica
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,4129 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,4231 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,407.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)