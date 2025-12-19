Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica
, che avanza bene dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda telefonica
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Telecom Italia
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società di telecomunicazioni
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,5078 Euro. Primo supporto a 0,4958. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,4886.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)