Milano 10:43
44.597 +0,30%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:43
9.838 +0,01%
Francoforte 10:43
24.248 +0,20%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica, che avanza bene dell'1,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda telefonica rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Telecom Italia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società di telecomunicazioni evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,5078 Euro. Primo supporto a 0,4958. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,4886.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```