Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica
, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.
L'andamento di Telecom
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo dell'azienda telefonica
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,5069 Euro. Primo supporto individuato a 0,4927. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,5211.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)