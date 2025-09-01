Prysmian ottiene punteggio più alto nell'S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha, su un totale di circa 180 aziende partecipanti nella categoria Electrical Components & Equipment. Questo risultato testimonia l'impegno costante di Prysmian nel promuovere un impatto positivo e sostenibile, integrando i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) in ogni aspetto delle proprie attività e nella visione strategica di lungo termine.Il punteggio totale di Prysmian nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 è di 85/100, il più alto nella sua categoria, con un incremento di 5 punti rispetto al 2024, dove aveva totalizzato uno score di 80/100. II risultati preliminari del CSA arrivanodi Prysmian, durante il quale il Gruppo ha annunciato nuovi ambiziosi target di sostenibilità. Oltre ad anticipare al 2035 il proprio obiettivo Net Zero - con quindici anni di anticipo rispetto al traguardo iniziale - Prysmian si è impegnata a raggiungere entro lo stesso anno l'obiettivo Net Gain in ambito biodiversità, con l'intento di generare un impatto positivo e misurabile sugli ecosistemi nei territori in cui opera. Inoltre, il Gruppo punta ad aumentare al 55% entro il 2028 la quota di ricavi derivanti da soluzioni sostenibili, rispetto al 43% del 2024, rafforzando così il legame tra crescita industriale e transizione ecologica.