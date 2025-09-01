Prysmian ottiene punteggio più alto nell'S&P Global Corporate Sustainability Assessment

(Teleborsa) - Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha ottenuto il punteggio più alto nell'S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)
, su un totale di circa 180 aziende partecipanti nella categoria Electrical Components & Equipment. Questo risultato testimonia l'impegno costante di Prysmian nel promuovere un impatto positivo e sostenibile, integrando i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) in ogni aspetto delle proprie attività e nella visione strategica di lungo termine.
Il punteggio totale di Prysmian nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 è di 85/100, il più alto nella sua categoria, con un incremento di 5 punti rispetto al 2024, dove aveva totalizzato uno score di 80/100. I progressi più rilevanti si sono riscontrati in aree come quella della Materialità, Policy Influence e Materie Prime Sostenibili
.
I risultati preliminari del CSA arrivano a pochi mesi dal Capital Markets Day 2025
di Prysmian, durante il quale il Gruppo ha annunciato nuovi ambiziosi target di sostenibilità. Oltre ad anticipare al 2035 il proprio obiettivo Net Zero - con quindici anni di anticipo rispetto al traguardo iniziale - Prysmian si è impegnata a raggiungere entro lo stesso anno l'obiettivo Net Gain in ambito biodiversità, con l'intento di generare un impatto positivo e misurabile sugli ecosistemi nei territori in cui opera. Inoltre, il Gruppo punta ad aumentare al 55% entro il 2028 la quota di ricavi derivanti da soluzioni sostenibili, rispetto al 43% del 2024, rafforzando così il legame tra crescita industriale e transizione ecologica.