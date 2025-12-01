Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:43
25.416 -0,08%
Dow Jones 19:43
47.556 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Piazza Affari: performance negativa per Prysmian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo specializzato nella produzione di cavi, che tratta con una perdita del 3,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prysmian rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 85,08 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 87,5, mentre il primo supporto è stimato a 82,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
