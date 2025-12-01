Piazza Affari: performance negativa per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,15%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dell'ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 85,08 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 87,5, mentre il primo supporto è stimato a 82,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)