Prysmian sigla accordo con BEI da 300 milioni: focus su sicurezza energetica e digitalizzazione

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti
(BEI) ha approvato un nuovo finanziamento da 300 milioni di euro a favore di Prysmian
per sostenere le sue attività di ricerca e sviluppo in Europa per il quadriennio 2025–2028, accelerando l'adozione di nuove soluzioni volte a favorire la transizione energetica e la trasformazione digitale. Prysmian e BEI hanno annunciato la firma della prima tranche da 200 milioni.
Per sostenere la ricerca e sviluppo di soluzioni a supporto della crescente domanda di energie rinnovabili, Prysmian utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla BEI, sviluppando soluzioni a basse emissioni e ad alte prestazioni
per migliorare le performance complessive delle connessioni energetiche a livello mondiale. Tali attività punteranno a migliorare l’affidabilità, la resilienza e la sicurezza delle reti elettriche e delle telecomunicazioni, dando al contempo un contributo positivo alla riduzione delle emissioni di carbonio. La linea di credito è strutturata per supportare le attività di R&D di Prysmian in più Paesi europei, con laboratori in Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna che beneficiano dei finanziamenti.Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI
, ha commentato: "La capacità di innovare è il motore della competitività europea. Sostenendo progetti che migliorano efficienza e sostenibilità delle reti, la BEI riafferma il proprio impegno ad accelerare la transizione energetica e digitale
, in linea con gli obiettivi di REPowerEU e TechEU".Giovanni Zancan, Finance Senior Vice President di Prysmian
, ha dichiarato: "Il costante supporto della BEI, sia nelle attività di R&D sia negli investimenti industriali, conferma la fiducia della banca nel merito creditizio di Prysmian e sostiene lo sviluppo di soluzioni innovative
per affrontare la transizione energetica e la trasformazione digitale".
L’operazione è pienamente allineata al quadro REPowerEU e complementa TechEU, il programma di investimenti lanciato dal Gruppo BEI per rafforzare la crescita dell’innovazione e della leadership tecnologica in Europa. Tramite TechEU, il Gruppo BEI punta a investire €70 miliardi in equity, quasi-equity, prestiti e garanzie nel triennio 2025-2027, con l’obiettivo di mobilitare €250 miliardi di investimenti nell’economia reale. Srinivas Siripurapu, Chief Sustainability, Innovation and R&D Officer di Prysmian
, ha commentato: "L’Europa è al centro delle nostre attività di ricerca e sviluppo, a partire dal Global R&D center di Milano. L’impegno dei circa 500 collaboratori nei laboratori europei è costante e ci consente di sviluppare soluzioni innovative e responsabili. La nostra strategia “Accelerating Growth” include l’obiettivo di raggiungere il 55% dei ricavi da soluzioni sostenibili entro il 2028, e il supporto della BEI rappresenta un’ulteriore leva per realizzare questo obiettivo".