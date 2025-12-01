Prysmian sigla accordo con BEI da 300 milioni: focus su sicurezza energetica e digitalizzazione

Prysmian

(Teleborsa) - La(BEI) ha approvato un nuovo finanziamento da 300 milioni di euro a favore diper sostenere le sue attività di ricerca e sviluppo in Europa per il quadriennio 2025–2028, accelerando l'adozione di nuove soluzioni volte a favorire la transizione energetica e la trasformazione digitale. Prysmian e BEI hanno annunciato la firma della prima tranche da 200 milioni.Per sostenere la ricerca e sviluppo di soluzioni a supporto della crescente domanda di energie rinnovabili, Prysmian utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla BEI, sviluppandoper migliorare le performance complessive delle connessioni energetiche a livello mondiale. Tali attività punteranno a migliorare l’affidabilità, la resilienza e la sicurezza delle reti elettriche e delle telecomunicazioni, dando al contempo un contributo positivo alla riduzione delle emissioni di carbonio. La linea di credito è strutturata per supportare le attività di R&D di Prysmian in più Paesi europei, con laboratori in Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna che beneficiano dei finanziamenti., ha commentato: "La capacità di innovare è il motore della competitività europea. Sostenendo progetti che migliorano efficienza e sostenibilità delle reti,, in linea con gli obiettivi di REPowerEU e TechEU"., ha dichiarato: "Il costante supporto della BEI, sia nelle attività di R&D sia negli investimenti industriali, conferma la fiducia della banca nel merito creditizio di Prysmian eper affrontare la transizione energetica e la trasformazione digitale".L’operazione è pienamente allineata al quadro REPowerEU e complementa TechEU, il programma di investimenti lanciato dal Gruppo BEI per rafforzare la crescita dell’innovazione e della leadership tecnologica in Europa. Tramite TechEU, il Gruppo BEI punta a investire €70 miliardi in equity, quasi-equity, prestiti e garanzie nel triennio 2025-2027, con l’obiettivo di mobilitare €250 miliardi di investimenti nell’economia reale., ha commentato: "L’Europa è al centro delle nostre attività di ricerca e sviluppo, a partire dal Global R&D center di Milano. L’impegno dei circa 500 collaboratori nei laboratori europei è costante e ci consente di sviluppare soluzioni innovative e responsabili. La nostra strategia “Accelerating Growth” include l’obiettivo di raggiungere il 55% dei ricavi da soluzioni sostenibili entro il 2028, e il supporto della BEI rappresenta un’ulteriore leva per realizzare questo obiettivo".