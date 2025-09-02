Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

Cambi: euro a 0,8698 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Euro a 0,8698 sulla sterlina inglese alle 19:30.
