Enphase Energy in discesa a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia energetica americana, che tratta in perdita del 4,11% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Enphase Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Enphase Energy. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,52 USD, con il supporto più immediato individuato in area 35,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
