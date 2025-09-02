Enphase Energy in discesa a New York

società di tecnologia energetica americana

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia energetica americana Enphase Energy, che tratta in perdita del 4,11% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana di Enphase Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Enphase Energy. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,52 USD, con il supporto più immediato individuato in area 35,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,54.