Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:01
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: risultato positivo per Devon Energy

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.
