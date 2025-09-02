New York: andamento rialzista per Ross Stores

(Teleborsa) - Bene la società del settore retail
, con un rialzo del 2,27%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ross Stores
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo della società retail
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 151,9 USD con primo supporto visto a 147,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 144,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)