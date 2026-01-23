Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra segnali rialzisti in chiusura, in scia alle dichiarazioni distensive di Trump sulla Groenlandia. Aiutano anche i dati del PIL e del mercato del lavoro americano: il Prodotto Interno Lordo è stato rivisto al rialzo al +4,4% nel terzo trimestre, il massimo da due anni, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione sono rimaste praticamente invariate a 200mila.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
ha messo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, l'S&P-500
che si porta a 6.913 punti. In rialzo il Nasdaq 100
(+0,76%); sulla stessa linea, sale l'S&P 100
(+0,75%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni
(+1,57%), beni di consumo secondari
(+1,22%) e informatica
(+0,70%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti utilities
(-0,73%) e beni industriali
(-0,51%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, 3M
(+3,05%), Salesforce
(+2,94%), Procter & Gamble
(+2,65%) e American Express
(+2,34%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck
, che ha chiuso a -1,74%.
Vendite su Sherwin Williams
, che registra un ribasso dell'1,59%.
Piccola perdita per IBM
, che scambia con un -0,96%.
Tentenna Home Depot
, che cede lo 0,94%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Datadog
(+6,28%), Meta Platforms
(+5,69%), Atlassian
(+4,92%) e Autodesk
(+4,79%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Lam Research
, che ha chiuso a -3,37%.
Seduta negativa per Ross Stores
, che mostra una perdita del 2,76%.
Sotto pressione Constellation Energy
, che accusa un calo del 2,38%.
Scivola Synopsys
, con un netto svantaggio del 2,39%.