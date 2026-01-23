Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra segnali rialzisti in chiusura, in scia alle dichiarazioni distensive di Trump sulla Groenlandia. Aiutano anche i dati del PIL e del mercato del lavoro americano: il Prodotto Interno Lordo è stato rivisto al rialzo al +4,4% nel terzo trimestre, il massimo da due anni, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione sono rimaste praticamente invariate a 200mila.Tra gli indici statunitensi, ilha messo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, l'che si porta a 6.913 punti. In rialzo il(+0,76%); sulla stessa linea, sale l'(+0,75%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,57%),(+1,22%) e(+0,70%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,73%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,05%),(+2,94%),(+2,65%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tentenna, che cede lo 0,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,28%),(+5,69%),(+4,92%) e(+4,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,76%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,39%.