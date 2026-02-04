Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:39
24.897 -1,74%
Dow Jones 20:39
49.390 +0,30%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: andamento rialzista per Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Cognizant Technology Solutions
Bene la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, con un rialzo del 3,76%.
Condividi
```