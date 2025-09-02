Milano
16:29
41.932
-1,13%
Nasdaq
16:29
23.187
-0,98%
Dow Jones
16:29
45.205
-0,75%
Londra
16:29
9.141
-0,60%
Francoforte
16:28
23.638
-1,66%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: netto calo registrato da Enphase Energy
New York: netto calo registrato da Enphase Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2025 - 16.10
Ribasso per la
società di tecnologia energetica americana
, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Vola a New York Enphase Energy
New York: si concentrano le vendite su Enphase Energy
New York: rally per Enphase Energy
New York: al centro degli acquisti Enphase Energy
Titoli e Indici
Enphase Energy
-3,71%
Altre notizie
New York: profondo rosso per Enphase Energy
New York: si muove a passi da gigante Enphase Energy
New York: positiva la giornata per Enphase Energy
New York: giornata negativa in Borsa per Enphase Energy
New York: andamento sostenuto per Enphase Energy
Enphase Energy in discesa a New York