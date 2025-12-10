Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:45
25.580 -0,35%
Dow Jones 19:45
47.695 +0,28%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

New York: netto calo registrato da Teleflex

Ribasso scomposto per il produttore di dispositivi medici monouso, che esibisce una perdita secca del 4,47% sui valori precedenti.
