Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

New York: performance negativa per Target

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul distributore al dettaglio di prodotti, che tratta con una perdita del 3,79%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Target, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Target mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 91,25 USD con area di resistenza individuata a quota 94,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 90,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
