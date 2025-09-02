New York: performance negativa per Target

(Teleborsa) - Pressione sul distributore al dettaglio di prodotti
, che tratta con una perdita del 3,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Target
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Target
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 91,25 USD con area di resistenza individuata a quota 94,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 90,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)