Milano
17:35
44.594
-0,37%
Nasdaq
21:23
25.460
+0,45%
Dow Jones
21:23
48.375
+0,50%
Londra
17:35
9.866
-0,32%
Francoforte
17:35
24.284
-0,02%
Lunedì 22 Dicembre 2025, ore 21.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta molto difficile per Dominion Energy
New York: seduta molto difficile per Dominion Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
22 dicembre 2025 - 16.10
Retrocede molto il
gruppo energetico americano
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,41%.
Condividi
Leggi anche
Dominion Energy in discesa a New York
New York: pioggia di acquisti su Old Dominion Freight Line
New York: andamento negativo per Valero Energy
New York: seduta difficile per Kroger
Titoli e Indici
Dominion Energy
-3,82%
Altre notizie
New York: sviluppi positivi per Old Dominion Freight Line
New York: seduta molto difficile per Workday
New York: seduta difficile per Lam Research
New York: risultato positivo per Devon Energy
New York: seduta difficile per Uber Technologies
New York: seduta molto difficile per ARM Holdings
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto