New York: scambi al rialzo per Incyte

società biofarmaceutica americana

S&P-500

Incyte

indice del basket statunitense

Incyte

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,16%, rispetto a -0,58% dell').Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 87,14 USD e supporto a 85,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 88,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)