Milano 16:30
41.922 -1,15%
Nasdaq 16:30
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:30
45.222 -0,71%
Londra 16:30
9.141 -0,60%
Francoforte 16:29
23.634 -1,68%

New York: scambi al rialzo per Incyte

(Teleborsa) - Balza in avanti la società biofarmaceutica americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Incyte mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,16%, rispetto a -0,58% dell'indice del basket statunitense).


Osservando il grafico di breve periodo di Incyte, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 87,14 USD e supporto a 85,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 88,77.

