New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,97%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,88%, rispetto a -0,07% dell').La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,18 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 69,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)