New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

(Teleborsa) - Rosso per Cisco
, che sta segnando un calo dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che l'azienda produttrice di apparati di networking
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,88%, rispetto a -0,07% dell'indice americano
).
La tendenza di breve di Cisco
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,18 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 69,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)