New York: spinge in avanti Biogen

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia biotecnologica americana
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Biogen
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Biogen
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo farmaceutico statunitense
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Biogen
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 139,6 USD. Primo supporto a 135. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 132.
