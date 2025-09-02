Milano 16:30
41.922 -1,15%
Nasdaq 16:30
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:30
45.222 -0,71%
Londra 16:30
9.141 -0,60%
Francoforte 16:29
23.634 -1,68%

New York: spinge in avanti Biogen

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia biotecnologica americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,41%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Biogen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Biogen rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo farmaceutico statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Biogen evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 139,6 USD. Primo supporto a 135. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 132.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
