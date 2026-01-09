Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:42
25.782 +1,08%
Dow Jones 19:42
49.524 +0,52%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Balzo dell'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 519,09 punti.
Condividi
```