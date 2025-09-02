Parigi: calo per Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale
, che sta segnando un calo dell'1,89%.
L'andamento di Unibail Rodamco Westfield
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'andamento di breve periodo di Unibail Rodamco Westfield
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 88,23 Euro e supporto a 86,67. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 89,79.
