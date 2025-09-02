Parigi: calo per Unibail Rodamco Westfield

gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale

Unibail Rodamco Westfield

CAC40

Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,89%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 88,23 Euro e supporto a 86,67. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 89,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)