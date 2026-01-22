Parigi: scambi in positivo per Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale
, che lievita del 2,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unibail Rodamco Westfield
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unibail Rodamco Westfield
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Unibail Rodamco Westfield
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 90,42 Euro con area di resistenza individuata a quota 91,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 89,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)