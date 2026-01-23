Milano
10:45
44.918
-0,38%
Nasdaq
22-gen
25.518
0,00%
Dow Jones
22-gen
49.384
+0,63%
Londra
10:45
10.159
+0,09%
Francoforte
10:45
24.855
-0,01%
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 11.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: in calo Bouygues
Parigi: in calo Bouygues
Migliori e peggiori
,
In breve
23 gennaio 2026 - 09.50
Si muove verso il basso il
gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, con una flessione dell'1,94%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: movimento negativo per Bouygues
Parigi: in calo Bouygues
Parigi: nuovo spunto rialzista per Bouygues
Parigi: andamento negativo per Bouygues
Titoli e Indici
Bouygues
-1,72%
Altre notizie
Parigi: andamento sostenuto per Bouygues
Parigi: in calo Vinci
Parigi: calo per Legrand
Parigi: calo per Societe Generale
Parigi: in calo Kering
Parigi: in calo Carrefour
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto