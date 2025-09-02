Milano 16:33
41.931 -1,13%
Nasdaq 16:33
23.192 -0,96%
Dow Jones 16:33
45.245 -0,66%
Londra 16:33
9.150 -0,51%
Francoforte 16:32
23.626 -1,71%

Petrolio a 64,76 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,76 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 64,76 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```