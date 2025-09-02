Milano
16:33
41.931
-1,13%
Nasdaq
16:33
23.192
-0,96%
Dow Jones
16:33
45.245
-0,66%
Londra
16:33
9.150
-0,51%
Francoforte
16:32
23.626
-1,71%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 64,76 dollari alle 15:40
Petrolio a 64,76 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 64,76 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 63,72 dollari alle 11:30
Petrolio a 63 dollari alle 08:30
Petrolio a 65,18 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,76 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+0,20%
Altre notizie
Petrolio a 63,56 dollari alle 08:30
Petrolio a 64,1 dollari alle 15:40
Petrolio a 63,37 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,85 dollari alle 15:40
Petrolio a 62,95 dollari alle 08:30
Petrolio a 65,6 dollari alle 11:30