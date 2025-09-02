Piazza Affari: movimento negativo per Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

FTSE MIB

Interpump

principale indice della Borsa di Milano

società industriale

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,47 Euro. Primo supporto visto a 39,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)