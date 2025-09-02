Piazza Affari: movimento negativo per Interpump

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il costruttore di pompe ad alta pressione
, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Interpump
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società industriale
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,47 Euro. Primo supporto visto a 39,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)