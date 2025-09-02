Milano 16:36
41.919 -1,16%
Nasdaq 16:36
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:36
45.253 -0,64%
Londra 16:36
9.147 -0,54%
Francoforte 16:36
23.613 -1,76%

Piazza Affari: movimento negativo per Interpump

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il costruttore di pompe ad alta pressione, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Interpump rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società industriale. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,47 Euro. Primo supporto visto a 39,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
