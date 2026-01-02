Milano 14:04
45.226 +0,63%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:04
9.972 +0,41%
Francoforte 14:04
24.568 +0,32%

Piazza Affari: in calo Interpump

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Interpump
(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che presenta una flessione dell'1,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Interpump rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della società industriale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 45,55. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```