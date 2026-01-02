Piazza Affari: in calo Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

FTSE Italia Mid Cap

Interpump

indice delle società a media capitalizzazione

società industriale

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione dell'1,84%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 45,55. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)