Piazza Affari: movimento negativo per Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

FTSE Italia Mid Cap

Interpump

indice delle società a media capitalizzazione

società industriale

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,78%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 47,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)