Piazza Affari: movimento negativo per Interpump

(Teleborsa) - Retrocede il costruttore di pompe ad alta pressione
, con un ribasso del 2,78%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Interpump
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della società industriale
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 47,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)