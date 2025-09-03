Milano 10:01
Francoforte: scambi negativi per Talanx

(Teleborsa) - Rosso per Talanx, che sta segnando un calo dell'1,86%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Talanx rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Talanx, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 110,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 112,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 109,2.

