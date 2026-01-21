Milano 14:23
Francoforte: scambi negativi per Talanx
(Teleborsa) - Retrocede Talanx, con un ribasso del 2,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Talanx rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Talanx evidenzia un declino dei corsi verso area 105,5 Euro con prima area di resistenza vista a 107,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 104,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
