Francoforte: scambi negativi per Talanx

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso del 2,12%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 105,5 Euro con prima area di resistenza vista a 107,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 104,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)