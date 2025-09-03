GOLD del 2/09/2025

Milano 10:01
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Vigoroso rialzo per il metallo giallo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,64%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'oro mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3.579,2. Rischio di discesa fino a 3.442,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3.715,5.


