Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 21:14
23.299 +0,29%
Dow Jones 21:14
45.047 -0,55%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,36 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,36 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,36 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```