Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 19:47
25.317 -1,65%
Dow Jones 19:47
48.992 -0,41%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,17 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,17 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,17 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```