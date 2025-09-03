Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:02
23.375 +0,62%
Dow Jones 18:02
45.122 -0,38%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: risultato positivo per Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Western Digital
Balza in avanti la società che si occupa di archiviazione dei dati, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,67%.
Condividi
```