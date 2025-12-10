Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 22:00
25.776 +0,42%
Dow Jones 22:03
48.058 +1,05%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

New York: andamento sostenuto per Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Western Digital
Scambia in profit la società che si occupa di archiviazione dei dati, che lievita del 3,65%.
Condividi
```